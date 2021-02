Roma, controllo dal professor Fink per Zaniolo: potrebbe tornare a correre questa settimana

Prosegue il percorso di recupero di Nicolò Zaniolo, operato lo scorso 13 settembre dal professor Fink nella clinica Hochrum, di Innsbruck, per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Oggi, come riportato da Il Corriere dello Sport, il calciatore sarà nuovamente visitato proprio dal professor Fink: qualora l'esito del controllo fosse positivo, Zaniolo potrà tornare a correre sul campo da questa settimana. Lo step successivo sarà il ritorno al lavoro con il pallone, il rientro in gruppo e, successivamente, potrà tornare a disposizione di Paulo Fonseca per l'ultima parte del campionato.