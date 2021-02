Roma, Cristante: "Per noi credo fosse rigore. Con il VAR bisogna andare a rivedere"

vedi letture

È visibilmente deluso Bryan Cristante, interpellato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Milan. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista giallorosso.

Un commento sugli episodi?

"Il nostro penso si veda sia rigore. Possono esserci episodi da una parte e dall'altra, ma se c'è il VAR bisogna andare a vedere, com'è stato per il Milan".

Come si spiega l'approccio iniziale?

"Siamo partiti male, non ci sono scuse. Poi l'abbiamo ripresa bene, ma saremmo dovuti partire meglio, più concentrati e cattivi".

Quando non tenete in mano la partita perdete un po' di compattezza.

"Qualcosa sbagliamo contro le grandi, anche se non sempre abbiamo fatto brutte partite, come con l'Atalanta e la Lazio. Nel secondo tempo l'avevamo messa bene, poi ci siamo fatti gol da soli e diventa difficile recuperarla".