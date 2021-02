Roma, Fonseca elogia Pirlo: "Grande allenatore, Juventus fortissima e diversa da quella iniziale"

vedi letture

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juventus, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha analizzato così le potenzialità della squadra avversaria, di cui ammira il tecnico: "Più forti noi o loro? Non mi piace fare questo tipo di valutazione, sono due squadre diverse. Loro sono fortissimi con un grande allenatore, è una squadra diversa da quella che ha iniziato la stagione. Sono più dinamici e in fiducia, hanno grandi individualità. Noi siamo in un buon momento, siamo in fiducia".

Rileggi la conferenza stampa di Paulo Fonseca grazie alla diretta scritta di TMW!