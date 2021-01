Roma-Fonseca, idee diverse sul mercato: il tecnico non considera strategico Reynolds

Paulo Fonseca e la Roma separati in casa? Non proprio, perché il tecnico ha incassato la fiducia della dirigenza e può difenderla nelle prossime uscite di campionato. Ma la distanza sulle visioni e sul progetto si vede anche sul mercato, ove i giallorossi sono concentrati sull’acquisto di Bryan Reynolds, terzino USA per il quale c’è stato un sorpasso su Juve e Benevento ma che, secondo la Repubblica, non sarebbe considerato strategico dallo stesso Fonseca.