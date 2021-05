Roma, Fonseca: "L'Inter non ha costruito tanto, ma quando lo faceva segnava"

Nel corso della conferenza stampa pre-derby, Paulo Fonseca è tornato anche sulla sconfitta della sua Roma contro l’Inter: “Sapevamo come loro giocavano. Non abbiamo fatto una gara dove volevamo difenderci bassi, volevamo l'iniziativa ed è stato così. Abbiamo creato per avere occasioni da gol. È una questione di rischio. Sappiamo che contro l'Inter il contropiede è mortale e qui abbiamo sbagliato. La squadra non ha reagito bene quando perdeva la palla. Penso che l'Inter non abbia creato molto, ma quando lo faceva segnava. Questa squadra non lascia creare molte situazioni, ma c'è un problema che quando sbagliamo le altre squadre segnano. Abbiamo giocato in due moduli, quest'ultimo è più rischioso".

