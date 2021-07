Roma, l'agente di Pastore apre al Monaco: "Un club che apprezza, è una possibilità"

Non convocato da José Mourinho per il ritiro a Trigoria, Javier Pastore è considerato un esubero in casa Roma e nelle ultime ore è stato accostato al Monaco. Marcelo Simonian, agente del centrocampista argentino, ai microfoni di LR24 ha aperto alla possibilità di un ritorno in Ligue 1: "Il Monaco è una possibilità. Si tratta di un club che Javier apprezza".