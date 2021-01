Roma, Mkhitaryan si prepara per il derby e ammette: "La Serie A è sottovalutata"

Venerdì Henrik Mkhitaryan giocherà il suo primo derby (l'anno scorso li ha saltati entrambi, ndr). "Se ho studiato quelli passati? Non mi piace guardare partite vecchie - dice il giocatore della Roma nell'intervista a Repubblica - ho sentito parlarne i compagni, ma non servono parole per spiegarlo a un calciatore. Siamo pronti per una battaglia. La Serie A? Penso sia sottovalutata. In Inghilterra dicevano che il livello era calato molto, ma un campionato non si giudica solo per il numero degli spettatori: da subito ho notato una qualità in campo molto elevata".