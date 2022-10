Roma, Mou ritrova Abraham. E ora Tammy punta l’Olimpico

vedi letture

E alla fine arriva Tammy. Non è il nome di una serie tv, ma del film della stagione, vissuta fin qui, da Abraham. Il gol di ieri sera in Finlandia non serve solo alla Roma per sbloccare la gara con l’Helsinki, ma anche all'attaccante per scrollarsi di dosso tutte quelle ombre che lo stavano avvolgendo sempre di più a ogni partita senza gol. E le gare consecutive, almeno fino a ieri, senza reti dell’inglese erano già arrivate a otto. Era dal 12 settembre, trasferta a Empoli, che Tammy non segnava con la Roma. Ieri è arrivato il suo terzo sigillo stagionale, il primo in Europa League e come i precedenti due in trasferta. “C’era un po 'di delusione. Sono un attaccante e voglio sempre fare gol. So di poterlo fare. Devo aiutare la squadra, se vinciamo e io non segno va bene lo stesso”, ha ammesso l’inglese a fine partita che con le sue prestazioni stava perdendo non solo il posto da titolare nella Roma, ma anche le possibilità di andare al Mondiale.

Ora l’obiettivo è dare continuità, ma lui è pronto a giurare che “anche senza gol, se la Roma vince va bene lo stesso”. Gli crediamo, ma fino a un certo punto. Perché Abraham, come qualunque altro attaccante, vive per il gol e quello di ieri sera è il decimo in Europa con la maglia giallorossa dal suo arrivo. Un dato che lo fa entrare nella top 5 dei romanisti più prolifici fuori dal territorio italiano, insieme ad El Shaarawy (anche lui a bersaglio in Finlandia), Zaniolo e Pellegrini. In totale sono 30 i gol di Abraham in giallorosso. Il Faraone, invece, festeggia alla grande il suo compleanno e arriva a quota 50 con la Roma. Non a caso negli spogliatoi si becca prima la torta e poi il gavettone.