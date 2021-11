Roma, Mourinho: "Dopo l'andata dovevo proteggere Kumbulla. Non era partita per lui"

vedi letture

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato a SKY della sua squadra dopo la sfida contro il Bodo Glimt. "Senza Vina ho fatto giocare Ibanez come terzino sinistro, ma poi centrale chi potevo mettere? Dopo la prima partita io dovevo proteggere Kumbulla, non era la partita per lui. Ha giocato Cristante lì".