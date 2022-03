Roma, Mourinho: "Non dobbiamo gestire la vittoria dell'andata. In campo per vincere"

vedi letture

Dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Vitesse in Conference League, il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "La partita non va gestita, dobbiamo provare a vincere dal primo minuto. Se al 90' saremo in pareggio lo gestiremo, ma non da inizio gara. Dobbiamo giocare liberi dalla pressione, senza pensare al risultato ma solo a battere il Vitesse. In casa siamo forti e vogliamo continuare. In vista del derby è importante vincere, per gioia, soddisfazione e fiducia, cose molto importanti nel calcio. Abbiamo pochissimo tempo per recuperare e preparare la gara contro la Lazio ma dal punto di vista delle emozioni sarebbe fondamentale il successo domani".

I tifosi sono sempre con voi.

"Per noi significa tanto, io nascondo bene le mie emozioni, sono bravino, ma in tutti i club in cui sono stato ho sempre capito la natura dei tifosi. La gente per strada a Roma mi saluta, i ragazzini hanno la nostra maglia. Dopo tanti anni questa cosa continua a farmi sentire delle cose che mi fanno anche pensare che a volte è un vero peccato che io non possa giocare. Mi piacerebbe farlo, questa cosa mi carica. Questa gente fin dal primo giorno mi ha stupito".