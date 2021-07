Roma, Mourinho non punterà su Pedro: lo spagnolo potrebbe allenarsi a parte

Il futuro di Pedro potrebbe non essere alla Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Jose Mourinho ritiene infatti lo spagnolo un esubero e al via della stagione l'ex Chelsea dovrebbe essere uno di quei giocatori destinati ad allenarsi a parte insieme ad alcuni giovani e a coloro che non rientrano nel progetto come Nzonzi, Pastore, Fazio e Santon.