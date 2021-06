Roma, non solo Rui Patricio fra i pali. Idee Dominik Livakovic e Unai Simon

Roma a caccia di un portiere, il primo nome è sempre quello di Rui Patricio del Wolverhampton, ma le alternative non mancano. Come si legge sul Corriere dello Sport un nome che piace è quello di Dominik Livakovic, titolare della nazionale croata e della Dinamo Zagabria. Classe ‘95, costa circa 15 milioni ma guadagna cifre molto accessibili per la Roma. L’occhio si è posato anche in Spagna dove il giovane portiere della nazionale di Luis Enrique, Unai Simon, gioca nell’Athletic Bilbao. Ma la clausola rescissoria da 70 milioni e le pretendenti qualificate in tutto il mondo rendono quasi impossibile un approccio.