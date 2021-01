Roma, ora c'è Fonseca ma la panchina scotta. Allegri il sogno, Mazzarri traghettatore: tutti i nomi

Ora c’è Paulo Fonseca e il portoghese allenerà la Roma sicuramente contro lo Spezia, con l’obiettivo di rialzare morale e risultati contro i liguri ma anche nella gara successiva contro il Verona. Ma la panchina giallorossa è oggetto di attenzione e anche di valutazioni da parte della proprietà. Il nome che fa più gola, con il Corriere dello Sport che racconta anche di primi contatti e una richiesta contrattuale da 7 milioni di euro, è quello di Massimiliano Allegri. Tra i big, stuzzica anche Maurizio Sarri, che sta trattando la risoluzione con la Juventus, meno calda a oggi la pista che riporterebbe nella Capitale il grande ex Luciano Spalletti. Non è escluso però che, in caso di esonero di Fonseca, sul quale come detto decideranno i risultati, i Friedkin e Tiago Pinto non preferiscano aspettare il prossimo campionato per un investimento di questo tipo. Tra gli altri profili, così, restano in piedi le idee che portano a Walter Mazzarri, a ora il candidato più credibile per un ruolo da traghettatore, o a un altro portoghese come Leonardo Jardim. Sempre che alla Roma serva un traghettatore fino al termine della stagione.