Roma, Pinto: "Mourinho è l'uomo giusto. Abbiamo il 50% di possibilità di andare in finale"

vedi letture

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro il Leicester: "Oggi è una notte per la quale abbiamo lavorato per tutta la stagione, abbiamo il 50% di possibilità di andare avanti. Siamo carichi, è un pubblico davvero eccezionale".

È un pubblico da Champions.

"Adesso siamo una squadra da Serie A e da Conference. Vogliamo andare avanti, arrivare in finale. Poi vedremo gli obiettivi della prossima stagione".

Un anno fa avete annunciato Mourinho.

"Lo abbiamo fatto anche per serate come queste, è il leader giusto per tutto il lavoro che fa, ha un’unione incredibile con tutti, è l’uomo giusto per guidare la Roma al successo".