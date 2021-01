Roma, principio di accordo per il rinnovo di Mkhitaryan fino al giugno 2022

Rinnovo in arrivo in casa Roma. Stando a quanto riportato da SkySport il club capitolino ha raggiunto un principio di accordo per il prolungamento di Henrikh Mkhitaryan per una ulteriore stagione. L’attaccante armeno, dunque, vedrà la scadenza del suo contratto spostarsi dalla prossima estate al giugno 2022.