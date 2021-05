Roma, segnali d'amore fra Dzeko e Mourinho: il bosniaco pronto a rimanere in giallorosso

In casa Roma cresce l'attesa per l'arrivo di Jose Mourinho. I primi ad essere entusiasti per il suo arrivo sono i calciatori, a partire da quell'Edin Dzeko che a gennaio è stato ad un passo dall'addio. Il bosniaco ha speso parole d'elogio per lo Special One ed ogni giorno che passa aumentano le possibilità di una sua permanenza in giallorosso. Come si legge sulle colonne de Il Tempo, l'attaccante piace molto al tecnico portoghese. Per Dzeko, a 35 anni compiuti, sarà difficile trovare un'altra squadra pronta a garantirgli i 7.5 milioni netti che percepisce a Roma, mentre per i giallorossi sarebbe quasi impossibile trovare un giocatore del suo livello senza spendere una cifra importante. L'alternativa porta il nome di Belotti, ma tra i due Mourinho preferisce di gran lunga Dzeko.