Roma, Smalling non ha ancora accettato il rinnovo. E Pinto non ha intenzione di rilanciare

Chris Smalling non ha ancora accettato la proposta della Roma di rinnovo di contratto biennale a 2,5 milioni di euro annui. L'inglese, come riporta Il Messaggero, è nel mirino dell'Inter, che ha superato l'offerta dei giallorossi, con Pinto che non vuole innescare un'asta e resterà fermo sulla sua posizione.