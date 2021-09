Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: rientra Mkhitaryan dal 1', c'è anche Zaniolo sulla trequarti

vedi letture

La partita tra Roma e Udinese delle ore 20,45 chiude ufficialmente il programma della 5^ giornata di Serie A. Dopo il giro a vuoto di Verona, i giallorossi di Mourinho cercano di rimettersi subito sulla strada dei tre punti: per farlo, lo Special One si affida ai fedelissimi delle prime partite, eccezion fatta per il giovane Calafiori a sinistra in difesa al posto di Vina. Davanti riecco Mkhitaryan dal 1', con Pellegrini e Zaniolo a completare la batteria di trequartisti alle spalle di Abraham. In casa Udinese, Gotti vara il suo solito 3-5-2 con le fasce presidiate da Molina e Udogie, e i chili a centrocampo garantiti da Walace e Makengo. Pereyra incaricato di creare trame d'attacco per la coppia d'attacco leggera Pussetto-Deulofeu. Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Udinese.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Allenatore: Jose Mourinho.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

Allenatore: Luca Gotti.