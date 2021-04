Romelu Lukaku porta in vantaggio l'Inter: primo gol di testa del belga in questo campionato

Romelu Lukaku ha portato in vantaggio l'Inter contro il Sassuolo e questa non è certo una novità. Quel che colpisce, però, è che la rete odierna del belga è la prima segnata di testa in questo campionato. L'ultima volta che Lukaku aveva segnato in questo modo, in campionato, era stato contro il Genoa alla 36esima giornata della scorsa stagione. Nel mezzo un'altra rete di testa, contro la Fiorentina, ma la cornice era quella della Coppa Italia e non del campionato.