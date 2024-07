Ufficiale Romero riparte per la Spagna. Il Milan lo cede all'Alaves: il comunicato con i dettagli

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025 e con diritto d’opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Luka Romero al Deportivo Alavés. Il Club rossonero augura a Luka le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva". Questo il comunicato con cui il Milan ufficializza la partenza di Romero.

Secondo prestito ne LaLiga, dunque, per l'attaccante argentina classe 2004. I baschi, nella scorsa stagione, hanno chiuso al decimo posto in classifica, da neopromossi, anche grazie a un ottimo finale di stagione da sedici punti in otto gare. Romero invece si era ben destreggiato nelle 13 presenze con la maglia dell'Almeria - che ha terminato all'ultimo posto in coabitazione con il Granada - siglando in particolare una doppietta contro l'Atletico Madrid.

L'annuncio di Romero arriva dopo un'altra operazione in uscita per il Milan. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club rossonero ha reso nota anche la cessione a titolo definitivo del centrale di difesa Simic. "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jan-Carlo Simić al RSC Anderlecht. Il Club rossonero ringrazia Jan-Carlo e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". Ceduto per tre milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, Simic questa sera tramite i suoi canali social ha salutato i tifosi rossoneri: "Mio caro Milan, sto vivendo un momento pieno di emozioni forti. Dire addio non è mai facile. È stata un’esperienza meravigliosa e indimenticabile, con tantissime gioie e anche delusioni. Un percorso che mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. La cosa certa è che vado via con un grande sorriso perché ho realizzato il sogno di esordire e segnare in Serie A con la maglia rossonera"