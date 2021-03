Salvezza, promozione, difficoltà ed esonero: l'avventura di Stroppa a Crotone tra gioie e dolori

"Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni". Con questo comunicato ufficiale il Crotone ha salutato Giovanni Stroppa, esonerato dopo il ko contro il Cagliari arrivato nella giornata di ieri. Troppi pochi i 12 punti ottenuti nelle prime ventiquattro giornate dell'attuale Serie A, con il club calabrese che ha dato tanta fiducia all'allenatore in questa stagione, confermandolo anche nelle difficoltà.

I numeri - Si chiude dunque l'avventura del tecnico in rossoblù, dopo 95 panchine tra Serie A, B e Coppa Italia. Arrivato nel giugno 2018, dopo essere stato esonerato a seguito dei soli 11 punti raccolti nelle prime 9 giornate nel campionato cadetto Stroppa tornò in sella al Crotone dopo le dimissioni di Massimo Oddo e nella sua prima stagione si classificò al dodicesimo posto. La svolta è però arrivata lo scorso anno, quando grazie a una splendida cavalcata arrivò la promozione diretta in A. Il resto è storia recente, con le tantissime difficoltà incontrate quest'anno e l'esonero di oggi. Il bilancio totale dell'allenatore in Calabria parla di 95 panchine, con 37 vittorie, 20 pareggi e 38 sconfitte, l'ultima, quella decisiva, ieri contro il Cagliari.