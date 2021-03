Sampdoria, Augello in Nazionale? Ranieri: "Passi da gigante, se Mancini vorrà lo chiamerà"

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, nella conferenza stampa dopo il successo sul Torino, ha parlato anche del suo terzino Augello (tra i migliori) anche in ottica di una possibile convocazione nell'Italia: "Mancini guarda tutto per cui quando lo chiamerà, se vorrà chiamarlo. Sta facendo dei passi da giganti, ha ancora ampi margini di miglioramento. Questo ragazzo è diventato professionista da pochi anni. Eravamo con un semi-punto interrogativo perché l'anno scorso entrava qualche volta al posto di Murru e faceva molto bene. Poi di punto in bianco trovarsi titolare per tutta la stagione poteva creargli delle difficoltà e invece il ragazzo è stato molto continuo e molto positivo".