Sampdoria-Milan 0-1, Pioli: "Abbiamo giocato da squadra, Giroud ci dà spessore"

vedi letture

Le dichiarazioni di Pioli dopo Sampdoria-Milan 0-1.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn della vittoria per 0-1 sul campo della Sampdoria.

Difficile trovare qualcosa da rivedere nella sua squadra.

“Invece possiamo migliorare tante situazioni. So che avevamo fatto una buona preparazione, mi è piaciuta la voglia della squadra di attaccare e difendere in modo collettivo. Poi è chiaro che diverse cose possiamo farle meglio”.

Ha colpito come è entrato nella squadra Giroud.

“Lo scorso anno tutti sono stati molto importanti, giocatori come Brahim e Tonali sono cresciuti tanto. Quest’anno abbiamo tante competizioni, in cui tutti devono farsi trovare pronti. Olivier è un campione, per come si muove in campo. Ha qualità tecniche e morali, ci dà spessore come Ibra e Kjaer. Si è messo subito a disposizione e ha fatto una buona partita: il gol arriverà”.

La presenza di Maignan che sa lanciare bene vi fa venire in mente qualcosa di nuovo?

“Il portiere può costruire superiorità numerica e il fatto di avere un calcio così preciso ci può dare soluzioni. Dobbiamo essere imprevedibili, perché siamo una squadra forte e tutti ci vorranno battere. Oggi abbiamo cambiato canovaccio in corsa e lo faremo anche in futuro. Mike è un portiere forte, mi sta piacendo la sua mentalità”.

Maignan e Brahim Diaz non fanno rimpiangere Donnarumma e Calhanoglu?

“Noi non rimpiangiamo nessuno. Gigio e Hakan sono stati importanti, ma abbiamo voltato pagina. Sono in club che ha le mie stesse motivazioni, così come il gruppo che alleno. Siamo pronti a superare tutte le difficoltà”.

Florenzi nella sua testa giocherà alto a destra?

“Credo che sia un giocatore intelligente e che possa fare più ruoli. Ha vissuto certi palcoscenici, è campione d’Europa e ci aiuterà a crescere”.

In cosa vi sentite più forti di un anno fa?

“Abbiamo fatto esperienza e superato momenti delicati. Siamo cresciuti tutti ed è inevitabile che siamo più forti. Non è detto che vinceremo tutte le partite, ma saremo competitivi”.