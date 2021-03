Sampdoria, obiettivo blaugrana per la difesa: piace Oscar Mingueza

vedi letture

Oscar Mingueza, difensore classe '99 del Barcellona, è solo uno dei tanti prodotti della cantera blaugrana ad essere arrivato in prima squadra. Il suo contratto scadrà al termine della stagione, anche se il Barça ha una clausola per il rinnovo automatico per due stagioni. Tuttavia sono diverse le squadre in giro per l'Europa pronte ad affondare il colpo per il giovane difensore. Fra queste - come si legge sulle colonne del Mundo Deportivo - c'è anche la Sampdoria.