Sampdoria, Ranieri ancora in attesa dell'incontro con Ferrero. Anche il ds Osti è in scadenza

La Sampdoria vive un momento di tranquillità in chiave classifica, ma non si può dire altrettanto per quanto riguarda la pianificazione del futuro. Claudio Ranieri è ancora in attesa del confronto con Ferrero per ottenere il rinnovo di contratto annuale più probabile rispetto a qualche settimana fa. Però è ancora tutto in ballo, visto che firme non ce ne sono e che bisognerà aspettare ancora prima di capire se davvero le parti vorranno andare avanti insieme. In più, subito dopo dovranno essere confermate o rivoluzionate le cariche di Osti e Pecini, visto che i due dirigenti, come l'allenatore, sono in scadenza di contratto. A riportarlo è Tuttosport.