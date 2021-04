Sampdoria, Ranieri aspetta il Napoli: "Farà un rush finale di campionato di grande livello"

Dopo il pareggio contro il Milan a San Siro, la Sampdoria si prepara ad un'altra sfida importante questa volta fra le mura amiche. Domenica pomeriggio a Marassi arriverà il Napoli di Gennaro Gattuso. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società, soffermandosi così in particolare sugli avversari: "Il Napoli è un altro avversario prestigioso. Il Milan tentava di entrare in Champions o anche di insidiare l'Inter e il Napoli tenta proprio di entrare in Champions League. E' una squadra che, adesso con tutto il suo potenziale, sappiamo che forza d'urto ha. Dovremo fare veramente una grande partita. Le chiavi? Sono loro che hanno una qualità immensa in moltissimi giocatori nell'uno contro uno, nella velocità. Osimhen, Martens, Politano o Insigne. Adesso stanno tutti bene, hanno recuperato tutti. Sono sicuro che faranno un rush finale di prim'ordine".

