Sampdoria, Ranieri: "Obiettivo 52 punti? Deve essere la molla per fare sempre meglio"

La Sampdoria riesce a battere l'Hellas Verona portandosi a ridosso degli scaligeri in classifica, distanti adesso solo 2 punti. L'obiettivo dei blucerchiati, adesso, è quello di piazzarsi a ridosso delle prime sette anche se Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, non vuole porsi limiti: "Dietro di noi ci sono squadre che non si capisce perché. I 52 punti dichiarati come obiettivo sono figli del girone d’andata perché abbiamo fatto benissimo e battuto squadre che stanno lottando per i primi posti. Nello sport ci sta anche di fare le cose fatte bene e di non vincere. Oggi il primo tempo non è stato all’altezza, nella ripresa invece abbiamo dato fondo a tutte le nostre motivazioni. L’obiettivo deve essere la molla per fare sempre meglio", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.



Oggi avete sofferto il Verona, poi con i cambi ha cambiato il match...

"Ho rimesso la squadra che aveva vinto il girone d’andata. Loro son partiti più determinati di noi, ho dovuto cambiare perché giocavamo per il Verona e non riuscivamo a fare quello che avevamo preparato. Più che gli uomini è cambiato l’atteggiamento".

Avete già parlato del rinnovo?

"Abbiamo parlato, cosa ci siamo detti sono cose nostre. Andiamo d’amore e d’accordo, vorrei dire. Se il presidente ha tempo ne parleremo, altrimenti io non ho problemi. Sto bene qui: se possibile, resto. Credo che si andrà avanti insieme".