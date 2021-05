Sampdoria, sei punti fra Udinese e Parma per provare a blindare il contratto di Ranieri

Ultimi due turni di campionato per la Sampdoria. I blucerchiati questo pomeriggio faranno visita all’Udinese di Luca Gotti. Una partita importante non tanto per la classifica ma per il futuro di mister Ranieri. Il tecnico romano ha stabilito come traguardo i 52 punti e, riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, in caso di raggiungimento di tale obiettivo potrebbe sedersi al tavolo della trattativa per il rinnovo con un argomento importante. Il presidente Massimo Ferrer, che non ha mai nascosto la stima verso l'allenatore, vorrebbe rinnovare di un anno e con un ritocco all’ingaggio al ribasso mentre il tecnico invece sarebbe anche disposto ad accettare una riduzione ma con un rinnovo biennale.