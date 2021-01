Sampdoria-Udinese 2-1, le pagelle: gol al debutto per Torregrossa, De Paul non basta

vedi letture

Sampdoria-Udinese 2-1 55′ De Paul (U), 66′ rig. Candreva (S), 80′ Torregrossa (S)

Sampdoria-Udinese 2-1 55′ De Paul (U), 66′ rig. Candreva (S), 80′ Torregrossa (S)

PAGELLE

SAMPDORIA

Audero 7 - Si fa sempre trovare pronto quando gli avversari lo chiamano in causa sia con le conclusioni dalla distanza sia sui cross dal fondo. Compie un autentico miracolo sulla conclusione a botta sicura di Mandragora, respinge due volte su De Paul ma alla terza si deve inchinare.

Bereszynski 6 - Zegelaar spinge molto dalla sua parte costringendolo a stare molto basso. Poco reattivo sulla respinta di Audero in occasione della rete che sblocca il match.

Yoshida 6,5 - L’attacco bianconero gli dà parecchio lavoro ma lui riesce sempre a chiudere con precisione impostando anche l’azione dalle retrovie. Chiude bene su Lasagna nel primo tempo.

Colley 6 - Interviene sempre con il tempo giusto usando molto bene la sua mole fisica. Stacca bene di testa prendendo quota su un cliente scomodo come può essere Lasagna. Partecipa però al flipper che porta al vantaggio dell’Udinese.

Augello 6,5 - Quando De Paul si allarga dalla sua parte patisce molto anche se è coperto poco da Damsgaard. Cresce però col passare dei minuti compiendo ottime diagonali e servendo a Torregrossa il pallone del 2-1.

Candreva 7 - Aiuta Bereszynski nella fase difensiva in avanti prova ad accendersi con le sue accelerazioni. Si guadagna e realizza con un bel cucchiaio il rigore del pareggio.

Adrien Silva 6,5 - E’ l’uomo d’ordine nel centrocampo, fa girare il pallone al compagno più vicino. E’ sfortunato sul rimpallo che porta De Paul alla prima conclusione in occasione del vantaggio friulano (Dal 72’ Gaston Ramirez 6 - Ci mette tanta volontà dando vivacità alla manovra e contribuendo agli attacchi).

Ekdal 6 - Combatte in mezzo al campo senza mai risparmiarsi. Intercetta e recupera una buona quantità di palloni trasformando l’azione da difensiva in offensiva (Dall’82’ Askildsen sv).

Damsgaard 5,5 - Poco ispirato questa sera. Prova la giocata ma non riesce a mai a creare la superiorità numerica. Aiuta poco Augello dalla sua parte a contenere gli attacchi avversari (Dal 63’ Thorsby 6 - Si presenta con un’insidiosa conclusione murata dalla difesa dell’Udinese ).

Verre 5,5 - Cerca di muoversi fra le linee cercando di fornire a Quagliarella i palloni necessari per colpire ma non riesce nel suo intento (Dal 63’ Keita Balde 6 - Buono il suo impatto sul match. Gioca molto con i suoi compagni di reparto cercando la conclusione).

Quagliarella 5,5 - Impegna Musso con un velenoso diagonale nel primo tempo. I palloni giocabili non sono tantissimi ma lui spesso viene stretto nella morsa della retroguardia bianconera (Dal 63’ Torregrossa 7 - Debutto con la maglia blucerchiata per lui. Impiega 17 minuti per colpire con la specialità della casa: il colpo di testa).

Ranieri 6,5 - La sua Sampdoria inizia molto timida. Nella ripresa cambia modulo e inserisce nuovi interpreti dando freschezza alla manovra trovando in Torregrossa la giocata da tre punti.

UDINESE

Musso 6 - Non può niente sulle reti subite. Nel primo tempo risponde alla grande sul diagonale dell'ex Quagliarella.

Becão 6 - Difficile superarlo quando ci mette il fisico. Subisce qualche duro colpo, soffre un po' dopo l'ingresso di Torregrossa.

Bonifazi 6 - Non ha particolari colpe sul gol di Torregrossa, per il resto disputa una buona gara.

Samir 6,5 - Il migliore del reparto arretrato dell'Udinese: fa a sportellate con Quagliarella e spesso vince il duello.

Stryger Larsen 6 - Dalla sua parte ha spesso delle praterie, ma viene cercato poco dai compagni di squadra. (Dall'84' Molina S.V)

de Paul 7 - È la stella della squadra, il leader dei friulani. Sfiora il gol nel primo tempo, fermato solo dalla traversa. Nella ripresa, al terzo tentativo dopo le ribattute di Colley e Audero, trova la rete.

Walace 6 - Bene in fase di non possesso, quando deve fare legna in mezzo al campo. (Dall'84' Nestorovski S.V)

Mandragora 5 - Ha una grandissima occasione nel primo tempo, ma il suo tap-in è troppo debole e favorisce il recupero di Audero. Nella ripresa colpisce Candreva in area nel tentativo di spazzare la palla e causa il rigore dai cui arriva il pari della Samp. (Dal 78' Arslan S.V)

Zeegelaar 5,5 - Si fa rubare il tempo da Torregrossa in occasione del gol del vantaggio della Samp. (Dall'88' Ouwejan S.V)

Pereyra 5,5 - Gioca in una posizione non sua, nel primo tempo tocca pochissimi palloni. La musica non cambia nella ripresa.

Lasagna 5,5 - Nel primo tempo ha diverse occasioni, ma non riesce mai a mettere in difficoltà Audero. Nel secondo tempo si vede pochissimo.

Luca Gotti 5,5 - Nel primo tempo l'Udinese avrebbe meritato sicuramente di più. Dopo il vantaggio, la squadra si abbassa troppo e subisce la rimonta della Samp. Decisivi i cambi di Ranieri, il tecnico dei bianconeri non riesce a trovare le contromisure giuste.