Sarri dopo lo 0-0 tra Pisa e Lazio: "Se la gente si aspetta di più, sta sbagliando stagione"

"Giocare contro il Pisa è difficile. Non saranno bellissimi esteticamente ma sono complicati". Inizia così l'analisi di Maurizio Sarri in conferenza stampa, subito dopo lo 0-0 ottenuto dalla Lazio all'Arena Garibaldi nel posticipo della nona giornata di Serie A. "Hanno pareggiato con Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio: è difficile fare punti contro di loro - alcune delle parole di Sarri riportate da lalaziosiamonoi.it -. "Noi invece siamo arrivati a cinque partite senza sconfitte e stiamo riuscendo a mettere a posto la difesa, visto che è la terza partita che non subiamo gol. C'è tanto da migliorare, ma da giugno non ci dice bene nulla. L'obiettivo finale è creare un nucleo di 7/8/9 giocatori che possano far parte di una squadra con ambizioni più importanti".

Sarri non è d'accordo sul fatto che due leader come Zaccagni e Guendouzi non riescano a trascinare la squadra: "Non mi sembra che non ci stiano riuscendo. Tre giorni fa mi avreste parlato di due giocatori di grande personalità, poi si pareggia contro il Pisa e sembra che abbiamo giocato a Sangiuliano. Non è così: era una partita difficile, un infrasettimanale dopo che abbiamo dato tutto contro la Juventus. Non siamo una squadra di grandi palleggiatori, ma quando non si sta bene di gambe la qualità viene ancora meno. Anzi, mi sembra che per Cataldi ci fossero grandi spazi per giocare. Prendiamoci questo punto. Se la gente si aspetta di più da questa squadra, sta sbagliando stagione".

"A proposito dei tifosi - ha concluso Sarri in conferenza-, mi vorrei scusare con quelli che avevano comprato il biglietto e sono stati fermati a quarantotto ore dalla partita. La ritengo una scelta vergognosa, come sempre per le punizioni collettive. Non riuscirò mai ad accettare le pene collettive, tra i 1200 magari c'erano 1.150 persone che non hanno mai fatto nulla di sbagliato nella vita. Nessuno lo farà mai, ma io do la mia solidarietà a queste persone".