Sarri e la nuova Lazio: "Servono rinforzi per giocare un calcio diverso rispetto al passato"

Maurizio Sarri e il calciomercato della Lazio. Anche di questo ha parlato il nuovo allenatore biancoceleste nel corso della conferenza stampa di presentazione: "Col direttore abbiamo fatto una lista di ruoli da rinforzare per giocare un altro calcio rispetto al passato. Fino a questo momento non ci siamo soffermati sui nomi, ma più sui ruoli. Il mercato quest'anno è difficile per quasi tutte le squadre, forse qualche inglese ha margini economici. E' chiaro che io vedo tutta la situazione da allenatore e mi piacerebbe vedere coi 24 della lista definitiva, ma so che è impossibile. Speriamo di riuscire a definirli il prima possibile, ma bisogna essere pronti anche a soluzioni diverse".

