Sarri e lo scudetto perso in albergo: "I giocatori piangevano. Sogno finito su episodi discutibili"

Lo scudetto perso in albergo, quello del Napoli dei 91 punti e di Inter-Juventus arbitrata da Orsato, torna protagonista nell’intervista rilasciata da Maurizio Sarri a Sportitalia: “Tutti quelli che fanno sport sanno a cosa mi riferivo. Poi ci si può costruire sopra qualsiasi sfottò, la realtà è che la squadra ha visto uno spiraglio aperto. Chi ha vissuto quella notte sa a cosa mi riferivo, quando sono salito in camera ho visto giocatori piangere per le scale: c'è stato un contraccolpo feroce, come se fosse finito un sogno dopo quegli episodi discutibili".

