Sassuolo, dal Portogallo: Julio Velazquez sondato, ma vorrebbe restare al Maritimo

vedi letture

Secondo quanto afferma Record in Portogallo, tra i nomi che il Sassuolo starebbe prendendo in considerazione per la panchina della prossima stagione, ci sarebbe quello di Julio Velazquez, ex tecnico dell'Udinese ora al Maritimo. Il club neroverde avrebbe già preso contatto con l'allenatore per sondare il terreno, ma la sua priorità al momento sarebbe rimanere al Maritimo.