Sassuolo, in settimana incontro tra De Zerbi e la società: possibile ccordo per il rinnovo

Roberto De Zerbi incontrerà in settimana l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per cercare di trovare l'accordo per il rinnovo del suo contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. Il tecnico resta il favorito per la panchina neroverde della prossima stagione, nonostante le sirene che arrivano da altre piazze, ma se non si dovesse trovare la quadra ecco che il club emiliano potrebbe virare sulle alternative Luca Gotti e Vincenzo Italiano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.