Sassuolo, Marchizza è rientrato ma è di nuovo in uscita: piace a Udinese e Torino

Dopo una discreta stagione in prestito allo Spezia, il difensore Riccardo Marchizza ha fatto il suo ritorno in forza al Sassuolo. Il suo futuro, però, potrebbe non essere ancora con i neroverdi: in attesa del parere del neo-tecnico Dionisi, il difensore classe 1998 piace infatti all’Udinese ma anche al Torino, in procinto di modificare il suo assetto a sinistra.