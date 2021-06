Scaloni loda Lautaro: "Giocatore prezioso per l'Inter. Potrà dare tanto per tanti anni"

vedi letture

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Lionel Scaloni ha parlato anche della strepitosa stagione vissuta da Lautaro Martinez, sempre più elemento fondamentale della sua Nazionale: "Lui e l’Inter hanno fatto un percorso di crescita parallelo, chiudendo la stagione in maniera fantastica. L’Inter ha fatto un passo avanti tanto a livello di gioco come nel sentirsi una grande squadra, ha preso coscienza del fatto di poter vincere ovunque, e Lautaro è diventato un punto di riferimento preciso, ha dimostrato di avere il livello necessario per essere titolare nell’Inter e di essere un attaccante sul quale si può puntare, un giocatore di squadra prezioso, appetibile per qualsiasi allenatore. L’Inter dev’essere molto contenta perché in lui ha un attaccante che gli potrà dare tanto per anni".