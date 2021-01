Scambio Inter-Roma tra Sanchez e Dzeko: prosegue lo stallo su cifre e formula

Edin Dzeko per Alexis Sanchez. Il dg della Roma, Tiago Pinto, e la dirigenza nerazzurra, continuano a cercare la quadra per provare a risolvere uno scambio complicato. E difficile. Per adesso la situazione è di stallo e cristallizzata allo status quo di ieri: non c'è intesa sulla formula, perché lo scambio di prestiti comporterebbe la richiesta da parte dell'Inter di una compensazione di 3 milioni che la Roma non vuol pagare. Per questo i nerazzurri hanno chiesto di valutare un'altra formula ai capitolini. Dzeko-Sanchez, le parti sono al lavoro, anche in queste ore, per provare a trovare una soluzione. Però lo stallo, come nella giornata di ieri, permane: incontri, contatti, ma ancora nessuna mossa decisiva.