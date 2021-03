Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Crotone: Inzaghi a -1 dal Napoli, calabresi ultimi

Il solito Caicedo, con un gol nei minuti finali, permette alla Lazio di battere un generoso Crotone, al termine di una sfida che i biancocelesti avevano indirizzato bene per ben due volte, subendo però il ritorno degli avversari. All'Olimpico finisce 3-2: Milinkovic-Savic apre al 14', Simy pareggia al 30' e al 50', dopo il nuovo vantaggio firmato da Luis Alberto. Caicedo, come detto, chiude i conti con un guizzo all'84'. Con questi tre punti, i capitolini salgono a 46 in classifica, a 1 punto dal sesto posto occupato dal Napoli. Pitagorici sempre ultimi.

Inter 62

Milan 56

Juventus 52*

Roma 50

Atalanta 49

Napoli 47*

Lazio 46

Hellas Verona 38

Sassuolo 36*

Udinese 32

Sampdoria 32

Bologna 28

Genoa 27

Fiorentina 26

Spezia 26

Benevento 26

Cagliari 22

Torino 20**

Parma 16

Crotone 15***

*=Una partita in meno

*=Due partite in meno

***=Una partita in più