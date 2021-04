Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo batte la Samp e si porta a -3 dalla Roma

Il Sassuolo si impone contro la Sampdoria e continua a volare in classifica. I neroverdi si impongono per 1-0 contro i blucerchiati e si portano in classifica a -3 dalla Roma, attualmente settima in classifica. La Samp resta invece al nono posto, ormai tranquilla.

Inter 76

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58*

Roma 55

Sassuolo 52**

Sampdoria 42**

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Genoa 36**

Fiorentina 33

Spezia 33**

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20**

Crotone 18**

* Una partita in meno

** Una partita in più