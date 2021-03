Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus vince e non molla l'Inter, Cagliari nei guai

L'Inter chiama, la Juventus risponde. I bianconeri dopo la vittoria di oggi pomeriggio dell'Inter sul Torino battono il Cagliari e restano in scia alla capolista. La Vecchia Signora è ora al terzo posto con 55 punti, uno in meno del Milan (che giocherà tra poco) e 11 in meno dell'Inter, ma con una gara da recuperare. Il Cagliari resta invece a 22 punti, pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere.

Inter 65

Milan 56*

Juventus 55*

Atalanta 52

Roma 50

Napoli 47**

Lazio 46*

Sassuolo 39*

Verona 38

Udinese 33

Sampdoria 32

Bologna 31

Fiorentina 29

Genoa 28

Spezia 26

Benevento 26

Cagliari 22

Torino 20**

Parma 19

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno