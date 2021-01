Shomurodov spacca la partita e Zajc porta avanti il Genoa: Bologna sotto 1-0 al 45'

Miha Zajc porta in vantaggio il Genoa a pochi secondi dall'intervallo. Grande percussione sulla fascia destra di Shomurodov e palla al centro dell'area, dove Zappacosta è puntuale ma conclude centralmente. Da Costa respinge, la difesa non è reattiva e permette a Zajc di trovare il tap-in vincente. Una beffa per il Bologna, che aveva tenuto bene il campo ma non è riuscito a rendersi pericoloso, soffrendo più volte la maggiore intraprendenza degli avversari.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto sin dai primi minuti. Il Bologna gestisce il possesso, mentre i padroni di casa provano a colpire sfruttando gli spazi lasciati dalla difesa ospite. Dopo appena trenta secondi ci prova l'ex Destro, poi è Criscito a scaldare i guantoni di Da Costa con un sinistro insidioso. La squadra di Mihajlovic si appoggia sul solito Palacio ma, nonostante il tecnico serbo inviti più volte i suoi all'attacco, nella prima mezzora il Bologna non crea occasioni degne di nota. I felsinei riempiono l'area con pochi uomini: l'emblema di questa sterilità offensiva è un bel cross di Tomiyasu che taglia tutta l'area senza trovare nessuno pronto all'appuntamento.

Così, gli unici pericoli per Perin arrivano da fuori: Orsolini scarica dal limite, trovando pronto alla risposta il numero uno del Grifone. Soriano da una parte e la coppia Destro-Shomurodov dall'altra provano a sbloccare il punteggio ma i ritmi calano nel finale, a causa anche delle pessime condizioni del terreno di gioco. Fino all'azione che, al 44', porta avanti gli uomini di Ballardini.