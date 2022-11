Shomurodov 'salva' la Roma in pieno recupero: contro gli Yokohama Marinos finisce 3-3

Ultima amichevole della tournée in Giappone per la Roma di José Mourinho, che rischia il tracollo contro i campioni locali degli Yokohama Marinos: la squadra giapponese all'ora di gioco conduce con due gol di scarto per effetto delle reti di Eduardo e dell'autogol di Svilar, ma l'ingresso di Zaniolo sveglia la squadra di Mourinho. Proprio il nazionale azzurro sigla il gol dell'1-2, poi Matsubara riporta il vantaggio nipponico a due reti e Ibanez accorcia ancora a cinque minuti dalla fine dei tempo regolamentari. Serve un guizzo di Shomurodov, subentrato ad un ancora negativo Abraham, per pareggiare la sfida giocata al Japan National Stadium.