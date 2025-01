Shomurodov, Soulé, Hermoso, Zalewski, Dahl e non solo: Roma, il punto sulle uscite

La Roma prosegue le manovre di mercato con un occhio alle uscite per liberare spazio a nuovi innesti. Il ds Florent Ghisolfi, in linea con il diktat del Fulvio Bernardini, punta a far partire alcuni giocatori per poter rinforzare la rosa di Ranieri. Eldor Shomurodov è il primo indiziato a lasciare la Capitale: l’attaccante uzbeko è seguito con interesse da Empoli e Venezia. La sua cessione potrebbe aprire le porte all’arrivo di un vice Dovbyk, profilo prioritario per completare il reparto offensivo. Per quanto riguarda gli altri attaccanti, la situazione è diversa. Tommaso Baldanzi, corteggiato da diversi club, è stato dichiarato incedibile, mentre Matias Soulé resta al centro di valutazioni: il Milan ha mostrato interesse proponendo uno scambio con Saelemaekers, ma la Roma non ha ancora preso una decisione definitiva. Il futuro di Abraham, al momento in prestito secco, è ancora in fase di analisi.

Mario Hermoso, ormai fuori dai piani giallorossi, non si trasferirà in Turchia dopo che il Fenerbahce ha preferito puntare su Skriniar. Lo spagnolo attende offerte dalla Liga, ma non esclude una partenza verso l’Arabia Saudita. Per Dahl, invece, si prospetta un prestito: ci sono stati contatti con club stranieri interessati al giovane difensore. La Roma potrebbe sacrificare Nicola Zalewski, seguito con interesse dal Marsiglia. Il polacco, in scadenza a giugno, rappresenta un’opportunità di plusvalenza per evitare di perderlo a parametro zero.

Bryan Cristante, invece, è nel mirino della Fiorentina, che sta valutando i costi dell’operazione, soprattutto in relazione all’ingaggio da 3 milioni di euro netti. Infine, Leandro Paredes resta un’incognita: il Boca Juniors è pronto a formulare un’offerta per riportarlo in Argentina, ma Ranieri difficilmente rinuncerà a un elemento chiave della mediana. A fare il punto sulle uscite è il Corriere dello Sport.