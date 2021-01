Si è già acceso il valzer delle punte: da Gaich a Lasagna e Llorente. E non è finita

Stavolta il valzer delle panchine è suonato in anticipo. Prima della fine del mercato, perché solitamente solo negli ultimi giorni s'accende la rincorsa alla prima punta. Al centravanti, per chi ne ha bisogno, per chi ne ha necessità. Questi tre giorni sono stati decisivi: Kevin Lasagna dall'Udinese all'Hellas Verona. I friulani che prendono così Fernando Llorente dal Napoli. In virtù del ko di Stefano Okaka, il club di Pozzo cerca anche un'altra punta ma su Patrick Cutrone si è inserito il Parma che comunque non farà partire nessun centravanti ma ne vuole aggiungere uno. Il nome trattato è quello del 9 del Wolverhampton, rientrato dalla Fiorentina. Il Benevento ha risolto l'arcano prendendo Adolfo Gaich dal CSKA Mosca, mentre è sempre in cerca il Bologna che punta un nuovo numero 9 in prestito. Il Crotone dovrebbe sbloccare la questione con Federico Bonazzoli dal Torino, i granata prenderanno un 9 davanti e i nomi in pole sono sempre Antonio Sanabria del Betis Siviglia e Sam Lammers dell'Atalanta.