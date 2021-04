Si svuota l'infermeria della Roma, Fonseca: "Smalling, Spinazzola, Kumbulla, ElSha convocati"

vedi letture

Gli infortunati Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy come stanno? "Stanno bene, si sono allenati tutti in questi giorni. Saranno convocati, vediamo magari se uno di loro potrà iniziare la partita dal primo minuto. Sono soddisfatto di averli per domani", è stata la risposta in conferenza stampa di mister Paulo Fonseca alla vigilia della gara di campionato col Cagliari.