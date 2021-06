Simone Inzaghi multato di 4mila euro: pronunciò "espressioni blasfeme" durante Lazio-Milan

vedi letture

Sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha reso noti gli esiti del procedimento avviato dalla Procura Federale in seguito alle espressione blasfeme pronunciata da Simone Inzaghi in occasione di Lazio-Milan del 26 aprile scorso: "Con una sanzione di 4.000,00 euro di ammenda per Simone Inzaghi, all’epoca dei fatti allenatore della Lazio, visto l’accordo raggiunto dalle parti, si chiude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di campionato Lazio-Milan del 26 aprile scorso. In base alla comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini, Inzaghi era stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato espressioni blasfeme, nel corso della gara Lazio-Milan del 26 aprile 2021, al 30mo minuto di gara, a seguito di un’azione di gioco della squadra avversaria".