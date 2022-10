Smalling presente e futuro della Roma: nel contratto presente opzione per rinnovo fino al 2024

vedi letture

Nell'ottimo inizio di stagione della Roma che ha Paulo Dybala fra i protagonisti, è da sottolineare anche il rendimento costante e di alto livello di Chris Smalling. Il centrale inglese è un punto fermo di José Mourinho, che anche giovedì contro il Betis non rinuncerà alla sua esperienza e alla sua leadership. Il quotidiano Il Tempo si sofferma anche sulle condizioni per il suo futuro, spiegando come anche il prossimo anno la sua maglia sarà giallorossa: nel suo contratto è infatti presente una clausola per il rinnovo automatico fino al 2024, opzione che la società farà valere e che per questo tratterrà il giocatore anche il prossimo anno a Trigoria.