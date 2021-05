Spalletti convinto dal Napoli. Gazzetta: "Pronto a tornare: il finale non prevede colpi di scena"

Luciano Spalletti sembra convinto dal progetto Napoli. Lo spiega oggi La Gazzetta dello Sport in edicola: il finale non dovrebbe prevedere colpi di scena, il tecnico di Certaldo è il prescelto da Aurelio De Laurentiis per la successione di Gennaro Gattuso. Contatti continui e starebbe già andando in scena un confronto sul mercato e sui ruoli da rinforzare. Sulle cifre, le parti sono tra i 4 richiesti e i 2.5 offerti più bonus: si può chiudere a 3.