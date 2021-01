Spezia, non solo Saponara. La priorità di Meluso è un terzino destro: può tornare Piccini

Tempo di mercato in casa Spezia. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo del ds Meluso riguarda la difesa, a cominciare dal ruolo di terzino destro. Come scrive la rosea potrebbe tornare dopo l'esperienza nel 2012/13, Cristiano Piccini. L'esterno ha superato i problemi fisici di inizio stagione, ma non sembra rientrare nei piani dell'Atalanta, tanto che potrebbe essere interrotto il prestito dal Valencia. Sempre per quel ruolo sono in ballo Faragò (Cagliari) e Sabelli (Brescia). Intanto, la società ligure ha chiuso con la Fiorentina per l'arrivo di Riccardo Saponara.