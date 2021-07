Spezia, Terzi attende una chiamata per rinnovare. Sullo sfondo c’è il Vicenza di Di Carlo

Il difensore e capitano dello Spezia Claudio Terzi è in attesa di conoscere quali sarà la decisione del club ligure sul suo conto. Il classe ‘84 è infatti svincolato da qualche giorno, al pari di Ricci, Acampora e Galabinov, e aspetta una chiamata dallo Spezia che in questi giorni è impegnato sul fronte allenatore con l’addio traumatico da Vincenzo Italiano e la ricerca di un sostituto. Come riporta Cittadellaspezia per l’ormai ex allenatore la conferma del capitano, decimo per presenze nella storia dello Spezia, non era una priorità, ma ora tutto potrebbe cambiare anche se fino a quando non sarà nominato il nuovo tecnico tutto resta in sospeso. Sullo sfondo c’è il Vicenza di Mimmo Di Carlo, che allenò Terzi proprio in Liguria, ma anche la possibilità che Terzi appenda le scarpette al chiodo.